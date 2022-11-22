بسبب تشكيل الحكومة.. قادة "الليكود" يوجهون انتقادات لنتنياهو

وجه قادة حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة له، بسبب طريقة إدارته لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه اليمينيين، وفق ما أوردت القناة الـ12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، إن عددًا من قادة "الليكود" انتقدوا قبول نتنياهو، منح زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتيرتيش، حقيبة المالية، ومنحه حزمة تعويضات لزعيم حزب "شاس" أرييه درعي، مقابل تنازله عن الحقيبة ذاتها.

وتنازل درعي، عن مطالبته بحقيبة المالية لصالح سموتريتش، وذلك مقابل حصول حزبه على 5 حقائب وزارية، هي: النقب والجليل، الأديان، الصحة، الداخلية، والنقل والمواصلات، إلى جانب إمكانية تعيينه رئيس وزراء بالوكالة.

وأوضحت القناة العبرية، أن "هناك أصواتًا غاضبة داخل الليكود من نتنياهو"، مضيفة "قادة الليكود يعتبرون أن ما يقوم به زعيمهم أمر لا يمكن تصديقه، ويطالبونه بإبقاء الحقائب المهمة داخل الحزب وتسليمها لهم".

وانتقد عضو الكنيست عن "الليكود" ديفيد بيتان، "المفاوضات التي يجريها نتنياهو، مع أحزاب اليمين الإسرائيلي، واتهمه بتجاوز الخطوط الحمراء لحزب الليكود"، مؤكدًا أنه غير راض عن نتائج تلك المفاوضات.

وقال بيتان "لا أعرف كيف سيندمج الليكود بالائتلاف الحكومي المقبل، ويؤثر بالطريقة التي أردناها"، متابعًا "آمل أن يغير نتنياهو، ذلك، وأن يعود إلى رشده قليلًا بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء في كل ما يتعلق بالليكود، فهو بحاجة لقيادة الليكود بطريقة تجعله فعالًا".

وأضاف "سموتيرتيش ودرعي، يعرفان كيف يتفاوضان.. لكن ربما نتنياهو، لا يعرف، إذ لا يختار سوى المقربين منه"، مؤكدًا أن قادة الليكود لن يوافقوا على تعيينهم في منصب وزير دولة.

ونقلت القناة العبرية، عن عضو الكنيست من "الليكود" داني دانون، قوله "يجب أن تبقى الملفات المهمة في أيدي الليكود"، مشددًا على ضرورة أن يحافظ نتنياهو، أيضًا على حقيبة الخارجية داخل حزبه، وأن يتولاها عضو كنيست منتخب من الليكود.