قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار مخدرات
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإجراء اختبار للمخدرات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، الرئيس جو بايدن، قبل المناظرة الأولى المرتقبة بينهما الشهر المقبل.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية مينيسوتا الأمريكية، "أريد فقط مناظرة هذا الرجل (بايدن) لكن كما تعلمون، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات".
وتابع ترامب: "حقا أنا لا أريده أن يتكلم كما فعل في خطاب حالة الاتحاد السابق، لقد كان منتشيا بشكل كبير. قلت: هل هذا هو جو بايدن وبحلول المساء، كان يشعر بالإرهاق، أليس كذلك".
وأردف: "لا، سوف نطالب بإجراء اختبار للمخدرات".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها ترامب بإجراء اختبار مخدرات لمنافسه بايدن، إذ دعا قبيل مناظرة على هامش الانتخابات الأخيرة، إلى إجراء هذا النوع من الاختبارات.
والأربعاء، وافق بايدن وترامب على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية، الأولى في 27 يونيو/حزيران والثانية في 10سبتمبر/أيلول، بعدما تحدى بايدن ترامب بإجرائهما، ووافق الأخير على الفور.
كذلك أعلن بايدن وترامب الأربعاء، الأول عبر منصة "اكس" والثاني عبر شبكته "تروث سوشال"، أنهما سيجريان مناظرتهما الثانية في 10 أيلول/سبتمبر.
وكان الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، تحدى ترامب الأربعاء قائلاً "حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة أخرى".
وأضاف بايدن في مقطع فيديو "في هذه الحالة... سأفعل ذلك مرتين".
ورد ترامب على الفور عبر شبكته "تروث سوشال" قائلاً "أنا مستعد ومصمم على إجراء مناظرة ضد (جو المحتال)".
وغالباً ما يستخدم ترامب لقب "جو المحتال" للإشارة إلى خصمه.