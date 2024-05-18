قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار مخدرات

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإجراء اختبار للمخدرات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، الرئيس جو بايدن، قبل المناظرة الأولى المرتقبة بينهما الشهر المقبل.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية مينيسوتا الأمريكية، "أريد فقط مناظرة هذا الرجل (بايدن) لكن كما تعلمون، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات".

وتابع ترامب: "حقا أنا لا أريده أن يتكلم كما فعل في خطاب حالة الاتحاد السابق، لقد كان منتشيا بشكل كبير. قلت: هل هذا هو جو بايدن وبحلول المساء، كان يشعر بالإرهاق، أليس كذلك".

وأردف: "لا، سوف نطالب بإجراء اختبار للمخدرات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها ترامب بإجراء اختبار مخدرات لمنافسه بايدن، إذ دعا قبيل مناظرة على هامش الانتخابات الأخيرة، إلى إجراء هذا النوع من الاختبارات.