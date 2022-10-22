رغم دعواتها لحرية التعبير.. اتهامات لإدارة بايدن بإخفاء صحفي شهير
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهامات بإخفاء صحفي شهير كان يعمل على تسريبات تتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا.
ولم يُشاهد مراسل الأمن القومي الشهير جيمس جوردون ميك منذ مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لشقته في أبريل / نيسان خارج العاصمة واشنطن.
يقول الزملاء السابقون في "ABC News" وحتى جيرانه ، إنهم ليس لديهم أي فكرة عن مكان وجود الصحفي ميك.
ويثير الاختفاء المقلق تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة بايدن قد استهدفت أو اعتقلت الصحفي ، وهو اختبار رئيسي للرئيس الذي أشار العام الماضي إلى وضع ضمانات جديدة لحماية المراسلين أثناء تحقيقات التسريب.
اختفاء بعد الاقتحام
ولم يرَ أحد ميك منذ اقتحام عملاء محليين وفيدراليين في 27 أبريل / نيسان منزله الراقي، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وفقًا لتقرير لصحيفة "رولينغ ستون" .
وقال المارة للصحيفة إنهم رأوا ضباطا مدججين بالسلاح وعربات تكتيكية خارج المبنى حيث يعيش المراسل.
بعد التفتيش، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه كان يمارس "نشاط إنفاذ القانون بتفويض من المحكمة" في المنطقة.
وداهم وكلاء شقة المراسل بعد أن وافق قاض فيدرالي على أمر تفتيش في اليوم السابق.
وقالت مصادر مجهولة على دراية بالعملية لصحيفة "رولينغ ستون" إن المراسل يشتبه في حيازته لمواد سرية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، وهو أمر ليس خارج نطاق الاحتمال بالنسبة لمراسل للأمن القومي.
وقال محامي المراسل الصحفي، يوجين جوروخوف في تصريح لصحيفة "الإندبندنت": "إذا كانت هذه الوثائق موجودة ، كما يُزعم ، فسيكون ذلك ضمن نطاق حياته المهنية الطويلة كصحفي استقصائي يغطي أخطاء الحكومة".
وأضاف، انه بموجب إرشادات وزارة العدل المنقحة لعام 2021 ، كان يتعين على نائبة المدعي العام الأمريكية ليزا موناكو التوقيع على التحقيق.
من هو جيمس جوردون ميك؟
الصحفي البالغ من العمر 52 عامًا معروف عنه تقاريره الحساسة للغاية حول الجيش الأمريكي والعمليات السرية والإرهاب.
استكشف عمله، مؤامرة إرهابية تم إحباطها في مدينة نيويورك، والتستر المزعوم على مقتل الجندي ديف شاريت الثاني بنيران صديقة في العراق، ووثيقة هولو تسمى 3212 Un-redacted ، حول مهمة عام 2017 أخطأت في النيجر حيث قتل أربعة من مشغلي القوات الخاصة الأمريكية.
أين هو الآن؟
تقول قناة "ABC News" إن المراسل استقال فجأة هذا العام، حتى المقربين منه لا يعرفون أين ذهب.
كما أن المؤلف الذي كان يشارك ميك في كتاب قادم بعنوان Operation Pineapple Express: The Incredible Story لمجموعة من الأمريكيين الذين اضطلعوا بمهمة أخيرة وأشرفوا عليها في أفغانستان ، لم يعرف شيئا عن مصير المراسل الصحفي.
وقال اللفتنانت كولونيل سكوت مان، وهو أحد أفراد القبعات الخضراء المتقاعدين ، لصحيفة "رولينغ ستون" : "لقد اتصل بي في الربيع ، وكان في حالة ذهول حقًا ، وأخبرني أن لديه بعض المشكلات الشخصية الجادة وأنه بحاجة إلى الانسحاب من المشروع" . "كرجل محارب قديم شهد هذا النوع من الإجهاد - لا أعرف ما هو - لقد احترمت ذلك. وذهب في طريقه ، وواصلت المشروع ".
يبدو أن اسم ميك قد تم حذفه من المواد الترويجية المحيطة بالكتاب، كما قال أحد زملاء العمل السابقين للصحيفة ، "لقد سقط من على وجه الأرض."