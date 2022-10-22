رغم دعواتها لحرية التعبير.. اتهامات لإدارة بايدن بإخفاء صحفي شهير

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهامات بإخفاء صحفي شهير كان يعمل على تسريبات تتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا.

ولم يُشاهد مراسل الأمن القومي الشهير جيمس جوردون ميك منذ مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لشقته في أبريل / نيسان خارج العاصمة واشنطن.

يقول الزملاء السابقون في "ABC News" وحتى جيرانه ، إنهم ليس لديهم أي فكرة عن مكان وجود الصحفي ميك.

ويثير الاختفاء المقلق تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة بايدن قد استهدفت أو اعتقلت الصحفي ، وهو اختبار رئيسي للرئيس الذي أشار العام الماضي إلى وضع ضمانات جديدة لحماية المراسلين أثناء تحقيقات التسريب.

اختفاء بعد الاقتحام

ولم يرَ أحد ميك منذ اقتحام عملاء محليين وفيدراليين في 27 أبريل / نيسان منزله الراقي، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وفقًا لتقرير لصحيفة "رولينغ ستون" .

وقال المارة للصحيفة إنهم رأوا ضباطا مدججين بالسلاح وعربات تكتيكية خارج المبنى حيث يعيش المراسل.

بعد التفتيش، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه كان يمارس "نشاط إنفاذ القانون بتفويض من المحكمة" في المنطقة.

وداهم وكلاء شقة المراسل بعد أن وافق قاض فيدرالي على أمر تفتيش في اليوم السابق.

وقالت مصادر مجهولة على دراية بالعملية لصحيفة "رولينغ ستون" إن المراسل يشتبه في حيازته لمواد سرية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، وهو أمر ليس خارج نطاق الاحتمال بالنسبة لمراسل للأمن القومي.