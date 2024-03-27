"تيك توك" يحث مستخدميه في أمريكا على معارضة قرار حظره

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تطبيق "تيك توك" يتبع سياسة تحث مستخدميه في الولايات المتحدة على التواصل مع الكونغرس لمعارضة التشريع المقترح المتمثل بحظر التطبيق في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا لجأت إلى مستخدميها لتأييد سياساتها وأجنداتها دون أجر مدفوع لهم.

مصدر ضغط على الحكومات

ووفق التقرير، اتبعت شركات تطبيقات أُخرى الأسلوب نفسه، حيث طلب تطبيق خدمة النقل "أوبر" وموقع تأجير السكن "إير بي إن بي" مرارًا وتكرارًا من مستخدميهما، معارضة القيود التي تفرضها حكومة المدينة على التطبيقات.

وفي العام 2012، تمكنت مواقع الإنترنت بما في ذلك و"يكابيديا" و"غوغل" و"ريديت" في حشد الملايين من المستخدمين لإسقاط فواتير القرصنة عبر الإنترنت، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا يمكن أن تكون مصدر إزعاج في تحويل مستخدميها للضغط على الحكومات بالدفاع عن الحملات السياسية أو الاجتماعية الخاصة بها.

ولفتت إلى أن تلك الشركات استفادت إلى حد كبير من أشكال الاقناع السياسي هذه.