جنرال روسي: أسطول البحر الأسود يعزز الدفاعات وسط هجمات أوكرانية‎‎

أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، أن الأسطول يعزز دفاعاته في ظل سلسلة من هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة، التي تستهدف ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، القاعدة الرئيسية للأسطول.

وقال نائب الأدميرال فيكتور سوكولوف، في عدد اليوم الجمعة، من الصحيفة التابعة لوزارة الدفاع الروسية كراسنايا زفيزدا أو (النجم الأحمر) "فيما يتعلق بتهديد هجمات من أنظمة آلية أرضية وتحت الماء، عززنا الدفاعات التقنية في القاعدة الرئيسية للأسطول وفي مراسي السفن".

وتشهد سيفاستوبول هجمات متكررة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.