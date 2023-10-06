تقارير: ترامب كشف معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية

واستمع محققون فيدراليون إلى برات حول هذا الموضوع، حيث يتعاملون مع ملف ما يُزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ أيار/مايو 2024 في فلوريدا.

وذكرت المصادر نفسها، أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأمريكي للخطر.

ووفقًا للوسيلتين الإعلاميتين فإن ترامب الذي كان يقول لمحاوره، إن على أستراليا شراء غواصات أمريكية، قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن يتم رصدها.

وذكرت "ايه بي سي نيوز" أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفدراليين، إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جادًا أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جدًا.