في خطوة سياسية.. إيران تعلن رسميا تغيير اسم نادي "استقلال طهران"

في خطوة ذات بُعد سياسي، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية، علي أصغري، أنه سيتم تغيير اسم نادي "استقلال طهران" إلى "استقلال الخليج الفارسي"، بعد نقل غالبية أسهم النادي إلى هذه الشركة.

وقال أصغري، في تصريح لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "بناءً على قرار المالك الجديد لفريق استقلال، سيتم تغيير اسمه إلى استقلال الخليج الفارسي"، معتبراً هذا الإجراء "خطوة مهمة لإصلاح الهياكل الاقتصادية، وجعل النادي مربحاً".

ويُعد "استقلال طهران" أحد أهم أندية الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، إلى جانب غريمة برسبوليس، وواجه كلا الناديين أزمة مالية كبيرة في الأيام القليلة الماضية، فيما عرضت وزارة الشباب والرياضة الناديين للبيع.

واشترت مجموعة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية 85% من أسهم نادي استقلال طهران، الأسبوع الماضي.