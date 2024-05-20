من هو القائد العسكري الذي رافق رئيسي على متن الطائرة المفقودة؟ (صور)

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صورة لضابط كبير من قوات "الحرس الثوري"، قالت إنه كان على متن المروحية التي كانت تحمل على متنها الرئيس الإيراني ومرافقيه، واختفت الأحد.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن القائد العسكري يدعى العميد مهدي موسوي، من قوات "فيلق حماية أنصار المهدي".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري إن "العميد موسوي كان على متن المروحية، وهو مسؤول فريق حماية الرئيس الإيراني".