من هو القائد العسكري الذي رافق رئيسي على متن الطائرة المفقودة؟ (صور)
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صورة لضابط كبير من قوات "الحرس الثوري"، قالت إنه كان على متن المروحية التي كانت تحمل على متنها الرئيس الإيراني ومرافقيه، واختفت الأحد.
وأشارت مصادر إيرانية إلى أن القائد العسكري يدعى العميد مهدي موسوي، من قوات "فيلق حماية أنصار المهدي".
وقالت مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري إن "العميد موسوي كان على متن المروحية، وهو مسؤول فريق حماية الرئيس الإيراني".
و"فيلق حماية أنصار المهدي"، هو إحدى المجموعات الفرعية التابعة للحرس الثوري، الذي يحرس كبار المسؤولين والشخصيات في إيران، كما يتولى حماية الطيران في إيران.
وتشكل "فيلق الحماية"عام 1980 من قبل "الحرس الثوري"، وفي 1989 بعدما انفصل فيلق "حماية ولي الأمر" المعني بحماية المرشد علي خامنئي حصراً، تم تسمية فيلق الحماية إلى "فيلق أنصار المهدي".