إيران.. إقبال نسائي على قيادة الدراجات النارية رغم القيود

تتسع ظاهرة ركوب الإيرانيات للدراجات، لا سيما الكهربائية والنارية، من دون رخصة قيادة، فيما يتم اعتقالهن في حال حصل هذا الأمر أمام أعين رجال الشرطة.

وقال وزير الداخلية الإيراني الجنرال أحمد وحيدي، للصحفيين، الأربعاء الماضي، بشأن رخصة قيادة الدراجة النارية للنساء: "لا يوجد شيء على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

ورغم المنع، تغامر وتجازف بعض الفتيات بركوب الدراجات النارية في عدد من شوارع طهران والمدن الأخرى، فيما تعالت أصوات رجال الدين وخطباء صلاة الجمعة بدعوة قوات الشرطة للوقوف ضد "الغزو الثقافي الغربي"، كما يصفونه.

القيم الأخلاقية والثقافية تمنع

وقالت عضو البرلمان الإيراني "فاطمة مقصودي"، لـ"إرم نيوز"، إنه "بالنظر إلى الحكم الصادر عن أحد فروع محكمة العدل الإدارية عام 2020، لا يوجد ما يمنع من إصدار رخصة دراجات نارية للنساء"، مشيرة إلى أن "القيم الأخلاقية والثقافية حالياً تمنع ذلك".

واستشهدت مقصودي بالشكوى التي رفعتها فتاة في محافظة أصفهان أمام محكمة القضاء الإداري في أغسطس/آب 2019، بعدما تم منعها من إصدار رخصة لقيادة دراجتها النارية.