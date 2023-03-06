وزير إيراني: دول عدة تسعى لشراء منظومة دفاع "باور 373" محلية الصنع

وتحدث الوزير الإيراني، في مؤتمر صحفي عُقد بمبنى وزارة الدفاع، عن أن دولًا (لم يسمها) طلبت شراء الطائرات الإيرانية المسيرة، ومنظومة باور 373 الدفاعية محلية الصنع.

تعتبر باور 373 أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى يتم إنتاجه داخل إيران، وتزعم طهران أن هذه المنظومة تشبه منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300.