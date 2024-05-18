تعيين وزير الأمن العام تو لام رئيسا لفيتنام

عيَّن الحزب الشيوعي الفيتنامي وزير الأمن العام، تو لام، رئيسًا جديدًا للبلاد، على ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية، السبت، بعد استقالة سلفه في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن اللجنة المركزية للحزب وافقت على "تعيين الرفيق تو لام، عضو المكتب السياسي ووزير الأمن العام، رئيسا".

وتبنى لام (66 عاما) الذي شغل حقيبة الأمن العام منذ 2016، موقفا متشددا حيال حركات حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.

ويأتي تعيينه بعد استقالة فو فان ثونغ في آذار/مارس، بعد عام واحد فقط من توليه المنصب على خلفية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.