قريبة لسوناك تصبح عضوا في البرلمان الهندي

أصبحت حماة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عضوا في البرلمان الهندي، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية؛ تقديرا لعملها في الفرع الخيري لمجموعة التكنولوجيا العالمية العملاقة إنفوسيس التي شارك زوجها في تأسيسها.

وعُيّنت سودها مورثي (73 عاماً) الرئيسة السابقة لـ"مؤسسة إنفوسيس" في مجلس الشيوخ الذي يعين رئيس الدولة 12 من أعضائه لمدة ست سنوات، ويتم انتخاب الباقين.

وبشكل عام يتم اختيار الشخصيات المنخرطة جدًا في الحياة العامة بهذه الطريقة.

والمؤسسة التي كانت ترأسها مورثي معروفة خصوصا بسبب إقامتها مكتبات في المناطق الريفية.