قريبة لسوناك تصبح عضوا في البرلمان الهندي
أصبحت حماة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عضوا في البرلمان الهندي، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية؛ تقديرا لعملها في الفرع الخيري لمجموعة التكنولوجيا العالمية العملاقة إنفوسيس التي شارك زوجها في تأسيسها.
وعُيّنت سودها مورثي (73 عاماً) الرئيسة السابقة لـ"مؤسسة إنفوسيس" في مجلس الشيوخ الذي يعين رئيس الدولة 12 من أعضائه لمدة ست سنوات، ويتم انتخاب الباقين.
وبشكل عام يتم اختيار الشخصيات المنخرطة جدًا في الحياة العامة بهذه الطريقة.
والمؤسسة التي كانت ترأسها مورثي معروفة خصوصا بسبب إقامتها مكتبات في المناطق الريفية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "مسرور" بتعيين مورثي عضوا في البرلمان الهندي.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "مساهماتها في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل الاجتماعي والعمل الخيري والتعليم، كانت هائلة ومصدر إلهام".
وكتبت مورثي التي درست الهندسة والكاتبة المعروفة، على شبكة إكس: "أنا ممتنة جدًا للفرصة التي أتيحت لي لخدمة أمتنا".
وقال زوجها نارايانا مورثي الذي تقدر مجلة فوربس ثروته الآن ب4,7 مليار دولار، إنه اضطر إلى اقتراض أموال من زوجته لإطلاق شركة إنفوسيس في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
و"أنفوسيس" هي حاليا سابع أكبر شركة هندية في القيمة السوقية.