لمواجهة نفوذ الصين.. مناورات بحرية فلبينية مع أمريكا واليابان وأستراليا

تستضيف الفلبين مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، الأحد، في إطار تعزيز التعاون العسكري لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، حسب ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

ومن المقرر إجراء التدريبات، الأحد، في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة الكاملة عليه تقريبا، قبل أيام قليلة من قمة من المقرر أن تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيمي الفلبين واليابان في واشنطن.

وتحدث المصدران الدبلوماسيان بشرط عدم الكشف عن هويتهما؛ لأنه لم يتم بعد الإعلان عن المناورات رسميا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصلت السفينة الحربية الأسترالية "إتش إم إيه إس وارامونغا" إلى مقاطعة بالاوان الفلبينية القريبة من منطقة بحرية متنازع عليها.