بالتزامن مع حفل تنصيبه.. نشر فيديو مسرب من داخل قصر بوتين
بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو قالت إن كاميرا خفية صورته داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجدد.
وذكرت الصحيفة أن الفيديو تم تداوله عبر وسائل إعلام غربية بشكل متزامن، أثناء حفل تنصيب الرئيس الروسي لفترة رئاسية جديدة.
وأظهر الفيديو مشاهد من داخل غرفة نوم بوتين، وكذلك الحمام الخاص به وحوض السباحة، كما أظهر جدران القصر وهي مزينة بأيقونات وصور دينية مقدسة - في إشارة إلى زمن الأباطرة الروس.
وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية فإن قصر بوتين تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع وهو مقام على 17 ألف فدان.
والقصر مكون من 11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.
وكان الرئيس الروسي بوتين، أدى اليوم الثلاثاء في الكرملين، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة، تمتد لست سنوات.
وقال بوتين "أقسم (..) بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدًا أن قيادة روسيا "واجب مقدس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".