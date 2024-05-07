بالتزامن مع حفل تنصيبه.. نشر فيديو مسرب من داخل قصر بوتين

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية فإن قصر بوتين تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع وهو مقام على 17 ألف فدان.

والقصر مكون من 11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.

وكان الرئيس الروسي بوتين، أدى اليوم الثلاثاء في الكرملين، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة، تمتد لست سنوات.

وقال بوتين "أقسم (..) بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدًا أن قيادة روسيا "واجب مقدس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".