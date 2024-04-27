بعد الإعلان عن تأجيلها.. واشنطن تعلق على زيارة أردوغان

ووفق المسؤول فإن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج أردوغان". وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد جديد" بعد اتصال بين الرئيسين.

وآخر زيارة قام بها أردوغان لواشنطن كانت في عام 2019 حين اجتمع مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي يسعيان إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر أنقرة في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.