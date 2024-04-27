بعد الإعلان عن تأجيلها.. واشنطن تعلق على زيارة أردوغان
نفى البيت الأبيض، أمس الجمعة، أي زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الراهن، مضيفا "أننا نتطلع لاستضافته في موعد يكون مناسبا للطرفين".
وفي وقت سابق نقلت وكالات فرانس برس ورويترز وبلومبرغ عن مسؤول تركي القول إنه تم إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن.
ووفق المسؤول فإن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج أردوغان". وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد جديد" بعد اتصال بين الرئيسين.
وآخر زيارة قام بها أردوغان لواشنطن كانت في عام 2019 حين اجتمع مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي يسعيان إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر أنقرة في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.