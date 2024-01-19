الغارديان: ترحيل مهاجري رواندا بداية مشكلات سوناك

يرى تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الموافقة على قانون ترحيل المهاجرين جوًا إلى رواندا، بداية لمجموعة من المشكلات التي ستنتظر رئيس الوزراء ريشي سوناك للتعامل مع مجلس اللوردات.

ورغم أن إقرار مجلس العموم للقانون كان نقطة إيجابية لـ "سوناك"، بحكم أن رفض القرار سيكون كارثيًا له وسيرسم لا محالة نهايته سياسيًا؛ لكن حصول سوناك على ما يريد قد يكون مجرد بداية لمشكلاته، تماشيا مع "اللعنة" التي واجهها العديد من رؤساء الوزراء المحافظين في الآونة الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد كان من الصعب على رئيس الوزراء أن يرى 60 نائبًا يتمردون، رغم تراجعهم لاحقًا لتمرير القانون، لمحاولة تعديل السياسة الرئيسية.

ومن المحتمل أن يعرقل مجلس اللوردات مشروع القانون، لكن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو تأخير إقراره.