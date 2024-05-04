احتجاجات الطلبة المؤيدة للفلسطينيين تصل إلى أيرلندا وسويسرا

انضم طلبة في جامعة "ترينيتي كوليدج دبلن" في أيرلندا وجامعة "لوزان" بسويسرا، إلى موجة من المظاهرات تجتاح الجامعات الأمريكية حاليًا، بعد أن نظموا اعتصامين احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي دبلن، نصب الطلبة خيامًا يوم أمس الجمعة؛ مما أجبر الجامعة على تقييد دخول الحرم الجامعي اليوم السبت وإغلاق معرض "كتاب كيلز"، أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا.

وأقيم مخيم الاحتجاج بعد أن قال اتحاد الطلاب، إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (ما يُعادل 230 ألف دولار)، بسبب خسائر تكبدتها نتيجة احتجاجات في الشهور القليلة الماضية لا تتعلق فقط بالحرب في غزة.