المسيّرات.. رهان أوكرانيا لتغيير قواعد الحرب مع روسيا
قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن أوكرانيا أضافت فرعا إلى قواتها المسلحة مخصصا للطائرات بدون طيار، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لهذا النوع من الأسلحة في الحرب الحديثة.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنشاء قوات الأنظمة غير المأهولة، في رسالة فيديو موجهة إلى بلاده، يوم الثلاثاء.
وقال إن الفرع الجديد سيحسن التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية مع استمرار البلاد في حربها مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي: "لقد أثبتت الطائرات بدون طيار فاعليتها في المعارك على الأرض وفي السماء وفي البحر"، مشيرا إلى أن بلاده غيّرت بالفعل الوضع الأمني في البحر الأسود بمساعدة الطائرات بدون طيار.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن إنشاء خدمة عسكرية خاصة بالطائرات بدون طيار أمر غير معتاد، رغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا أخرى تستخدم الطائرات بدون طيار في القتال منذ عقود.
وفي حكومة الولايات المتحدة، تنقسم مجموعات الطائرات المقاتلة بدون طيار بين مختلف الخدمات والوكالات، بما في ذلك الجيش والقوات الجوية ووكالة المخابرات المركزية.
وقال بروس ريدل، وهو زميل كبير غير مقيم في معهد بروكينغز الأمريكي، والذي درس حرب الطائرات بدون طيار، إنه لم يكن على علم بوجود أي جيش وطني آخر لديه فرع مخصص للطائرات بدون طيار. وأضاف أن هذه مهمة الجيش ووزارة الدفاع والحكومة ككل.
من جانبه، قال توم كاراكو، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مسألة كيفية تركيب الطائرات بدون طيار في الهياكل العسكرية القائمة أمر تتعامل معه كل دولة.
ونوه إلى أن جزءًا من التعقيد يتمثل بأن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار واستخدامها يتطوران بسرعة.
وقال كاراكو: "نحن نحاول معرفة ما إذا كانت الطائرات بدون طيار بمثابة مساعد للقوات الجوية، أو مساعد للمشاة، أو مساعد للقوة الصاروخية".
وأضاف أنه نظرا لأهمية الطائرات بدون طيار لقدرات أوكرانيا، "ربما يكون من المنطقي بالنسبة لهم التنظيم والتدريب والتجهيز بهذه الطريقة".