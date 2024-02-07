المسيّرات.. رهان أوكرانيا لتغيير قواعد الحرب مع روسيا

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن أوكرانيا أضافت فرعا إلى قواتها المسلحة مخصصا للطائرات بدون طيار، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لهذا النوع من الأسلحة في الحرب الحديثة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنشاء قوات الأنظمة غير المأهولة، في رسالة فيديو موجهة إلى بلاده، يوم الثلاثاء.

وقال إن الفرع الجديد سيحسن التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية مع استمرار البلاد في حربها مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "لقد أثبتت الطائرات بدون طيار فاعليتها في المعارك على الأرض وفي السماء وفي البحر"، مشيرا إلى أن بلاده غيّرت بالفعل الوضع الأمني في البحر الأسود بمساعدة الطائرات بدون طيار.