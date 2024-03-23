بعبارات الصدمة والتضامن.. إدانة غربية واسعة لهجوم موسكو الإرهابي

قالت السفارة الأمريكية لدى موسكو اليوم الجمعة إنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.

ونصحت السفارة في بيان الرعايا الأمريكيين بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.

من جهتها، نددت فرنسا الجمعة بالهجوم "الشنيع" على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو والذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلا، وطالبت بتوضيح ملابساته.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" الذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلا في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو بعد إطلاق النار الذي أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين".

بينما أعربت إسبانيا عن "صدمتها" إزاء الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في موسكو وخلف 40 قتيلا على الأقل و100 مصاب في حصيلة أولية، مؤكدة أنها "تدين أي شكل من أشكال العنف".

وقالت الخارجية الإسبانية عبر منصة إكس "لقد صدمتنا الأخبار الواردة من روسيا. تضامننا مع الضحايا وعائلاتهم والشعب الروسي. إسبانيا تدين أي شكل من أشكال العنف".

من جهتها دانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة "العمل الإرهابي الشنيع" خلال حفل موسيقي في موسكو الذي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات الروسية.

وقالت ميلوني في بيان مقتضب إن "فظاعة المذبحة التي تعرض لها مدنيون أبرياء في موسكو غير مقبولة"، معربة عن "تضامنها الكامل مع المتضررين وعائلات الضحايا".