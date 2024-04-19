"يسرائيل هيوم": الرد على طهران يبدأ من ميليشياتها في سوريا
رأت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، يكمن في بدء نشاط واسع النطاق لتدمير الميليشيات الموالية لإيران والمقرات الإيرانية نفسها في سوريا، بدلًا عن احتلال جنوب لبنان أو الهجوم المدمر على بيروت.
واعتبرت أن صيغة القتال في الشمال "غير صالحة"، وأن قواعد الحرب التي وضعتها إسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود، وهناك اعتقاد بأنه منذ اغتيال كبار المسؤولين في مقر الحرس الثوري الإيراني في قلب دمشق، خفت حدة النشاط ضد الإيرانيين وميليشياتهم في سوريا إلى حد ما.
وأوضحت الصحيفة أن أحد الاختبارات الأساسية لتأثير إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية هو مدى تأثيرها على النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى أنه "حتى لو ردت إسرائيل بعملية كبيرة على الأراضي الإيرانية، فإن تأثير الهجوم الصاروخي سيتم قياسه بمرور الوقت"، متسائلة: "هل أصبحت إسرائيل أكثر تحفظًا أم أكثر ترددًا؟"، كما اعتبرت أنه "في كلتا الحالتين فهذا يعني أن الإيرانيين قد حققوا الردع تجاه إسرائيل".
وأضافت أنه إذا أثبتت إسرائيل أنها تحتفظ بحرية العمل، بل وزادت من الضغوط، خاصة في سوريا ولبنان، فسيكون هذا هو الرد التراكمي الأهم على الهجوم الصاروخي، خاصة أن دعم التحالف الغربي مفيد لإسرائيل، حيث سيزيد الضغوط والعقوبات على إيران.
ونوهت الصحيفة إلى أنه في نهاية المطاف، سيكون لزامًا على إسرائيل أن تمارس ضغوطًا داخلية على الحدود اللبنانية؛ لأنها تتصرف حتى الآن وكأن ميليشيا حزب الله منظمة خارج الحدود الإقليمية، أو كأن العدوان لا يأتي من أراضي لبنان.
وأشارت إلى أن أمريكا لن تقدم الدعم لشن عملية واسعة في لبنان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقيد إسرائيل ويشجع ميليشيا حزب الله في نفس الوقت، وفي النهاية، فإن مواطني إسرائيل في الشمال هم الذين يعانون وليسوا مواطنين أمريكيين أو بريطانيين.