"يسرائيل هيوم": الرد على طهران يبدأ من ميليشياتها في سوريا

رأت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، يكمن في بدء نشاط واسع النطاق لتدمير الميليشيات الموالية لإيران والمقرات الإيرانية نفسها في سوريا، بدلًا عن احتلال جنوب لبنان أو الهجوم المدمر على بيروت.

واعتبرت أن صيغة القتال في الشمال "غير صالحة"، وأن قواعد الحرب التي وضعتها إسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود، وهناك اعتقاد بأنه منذ اغتيال كبار المسؤولين في مقر الحرس الثوري الإيراني في قلب دمشق، خفت حدة النشاط ضد الإيرانيين وميليشياتهم في سوريا إلى حد ما.