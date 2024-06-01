بعد إدانة ترامب.. ما سر "صمت" نجمة الأفلام الإباحية؟

خاضت ستورمي دانييلز، الممثلة والمخرجة السابقة للأفلام الإباحية، معاركها القضائية مع دونالد ترامب بلا خجل، لكنها لم تنبس ببنت شفة مذ اعتلت منصة الشهود أثناء المحاكمة التي جعلته أول رئيس سابق أمريكي تتم إدانته.

ووفق تقرير لـ"فرانس برس"، قد تُذكّر العلاقة برواية رديئة، ملياردير مستهتر يسعى ليصبح رئيسا وممثلة إباحية تتحدث عن علاقة مقتضبة بينهما قبل أن تتورط في مكائد غير قانونية كان الغرض منها ضمان سكوتها قبل الانتخابات.

وكانت هيئة محلفين تضم 12 مواطنا عاديا من نيويورك أعلنت يوم الخميس الماضي، إدانة ترامب بجميع التهم الأربع والثلاثين الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات محاسبية بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت دانييلز قبل انتخابات 2016 التي خاضها الجمهوري ضد هيلاري كلينتون.