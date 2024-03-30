وسط ظروف "مهينة".. السجون الأفريقية تغرق في الجحيم

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أنّ السجون في عدد من الدول الأفريقية تشهد وضعاً كارثياً وسط ظروف "مهينة" من حيث الاكتظاظ والعنف ونقص الرعاية وتأخر إجراءات المقاضاة.

ويشرح التقرير برسوم بيانية الوضع داخل السجون في ثلاث دول أفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون والنيجر، قائلاً إنّها تغرق في الجحيم اعتبارا لظروف الاعتقال القاسية، إضافة إلى طول فترات الاعتقال دون محاكمة، ومنها حالة "شيخ المعتقلين" داماس نغوي نكونغو، الذي قبع 21 عاماً خلف القضبان في الكونغو الديمقراطية في انتظار محاكمته.

وأكّد التقرير أنّ الظروف في 3 سجون في تلك الدول "مهينة" مشيراً إلى أن "معدل الاكتظاظ في السجون الكونغولية هو من بين الأسوأ في القارة، لكن الظاهرة موجودة، بدرجات متفاوتة، في العديد من أماكن الاعتقال الأخرى."

اكتظاظ كبير

وفي النيجر، أظهر مركز الاحتجاز والإصلاح في نيامي، في عام 2023، معدل اكتظاظ سكاني يعادل أربعة أضعاف قدرته على الاستقبال، وفي الكاميرون، في سجن ياوندي المركزي، المسمى سجن كوندينغي، كانت النسبة متطابقة إلى حد ما، وفقًا للأرقام التي جمعتها مجلة "جون أفريك" وتعود إلى عام 2019.

وبحسب "جون أفريك" فإنّ "القاسم المشترك بين هذه السجون الثلاثة أنها تقع جميعها في قلب العاصمة، في منطقة حضرية للغاية، كما أنها جميعها من بقايا الماضي الاستعماري وقد تم بناؤها جميعًا قبل ستة عقود على الأقل، حيث تم إحداث سجن ماكالا عام 1957، وسجن نيامي في عام 1947، وسجن كوندينغي عام 1968، وجميعها أيضًا في حالة أكثر من متقدمة من التدهور.