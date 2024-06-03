لابيد يدعو نتنياهو لإتمام صفقة الرهائن "حالًا"

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة أن ترسل إسرائيل وفدا "اليوم الاثنين" إلى العاصمة المصرية القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الرهائن.

وجاءت هذه المطالبة عقب تصريح لمسؤول مصري قال فيه "إن حركة حماس تنظر إلى المقترح الإسرائيلي بشكل إيجابي".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن زعيم المعارضة تحدث عن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناقشة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست.

وجاءت تصريحات لابيد كذلك، عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط للقاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لمناقشة الصفقة.

وكان بن غفير وزميله الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، هددا الأحد بمغادرة الحكومة، بحال قبول الاقتراح، لكونه يقدم "تنازلات غير مقبولة لحماس".