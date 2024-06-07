فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميراج 2000-5"

أعلنت فرنسا، الخميس، أنها قررت نقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى أوكرانيا وتدريب طياريها الأوكرانيين عليها.

يأتي ذلك القرار في إطار تعاون عسكري جديد مع أوكرانيا التي تحارب الجيش الروسي، وفق "فرانس برس".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للتلفزيون الفرنسي: "غداً سنطلق تعاوناً جديداً ونعلن عن نقل طائرات مقاتلة من طراز (ميراج 2000-5)" إلى أوكرانيا من صنع شركة "داسو" الفرنسية.

وأضاف أنه سيعرض على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما يلتقيان لإجراء محادثات في قصر الإليزيه في باريس، الجمعة، أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين اعتباراً من هذا الصيف.

وتابع: "تحتاج عادة إلى ما بين 5 إلى 6 أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيتم تدريب الطيارين في فرنسا".

وقال ماكرون إن أوكرانيا تواجه "تحدياً كبيراً" في تدريب الجنود، وسط سعيها لحشد عشرات الآلاف من القوات الإضافية على الجبهة، مشيراً إلى أن فرنسا ستقوم بتجهيز وتدريب لواء كامل من 4,500 جندي أوكراني.

وتضغط كييف على أوروبا لزيادة دعمها العسكري، مع تحقيق روسيا مكاسب في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة.

وتعدّ زيارة زيلينسكي إلى فرنسا، حيث حضر الخميس الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في 6 حزيران/يونيو 1944 والتقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الوقت المناسب لطلب المزيد من المساعدة.

وقال ماكرون إن أوكرانيا طلبت من حلفائها الغربيين إرسال مدربين عسكريين لتدريب قواتها على أراضيها من أجل مواجهة التحدي المتزايد المتمثل في زيادة عديد القوات المسلحة.

وأضاف: "الرئيس الأوكراني ووزير دفاعه طلبا من جميع الحلفاء قبل 48 ساعة في رسالة رسمية قالا فيها نحتاج منكم تدريبنا بشكل أسرع وأن تقوموا بذلك على أرضنا".

وكانت هناك تكهنات بأن يعلن ماكرون بسرعة عن إرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا، حتى بعد محادثاته مع زيلينسكي الجمعة.

لكنه قال إن فرنسا وحلفاءها سيجتمعون ويتخذون القرار، مشدداً على أنه لا يعتقد أن أي تحركات من هذا القبيل من جانب باريس كانت "تصعيدية".

وقال: "نحن نعمل مع شركائنا وسنتصرف على أساس اتخاذ قرار جماعي".