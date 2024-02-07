كدمات في وجه نجاد تثير تساؤلات في إيران حول سر غيابه

أثارت كدمات في وجه الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ظهرت بشكل واضح، خلال زيارته مرقد الخميني جنوب العاصمة طهران، جدلاً وتساؤلات في إيران، حول اختفائه الطويل.

وظهر نجاد، بعد غياب لأكثر من 4 أشهر، برفقة عدد من أعضاء "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في إيران، وقد انتبه كثيرون إلى كدمات وانتفاخات على وجه نجاد أسفل عينيه.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها نجاد بوجه منتفخ، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات والتأويلات حول مروره بوعكة صحية، فيما ذهب البعض إلى أن ذلك ناتج عن جراحة تجميلية.

ويعد هذا الظهور الأول لنجاد بعدما صادرت السلطات جواز سفره في الخامس من أكتوبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تسمح له بالسفر إلى غواتيمالا.