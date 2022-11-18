مقاطع فيديو تظهر اشتعال النار في منزل الزعيم الإيراني الراحل الخميني

وتحققت "رويترز" من موقع مقطعي فيديو عبر ملاحظة أقواس مميزة ومبان تتطابق مع الصور الأرشيفية، إلا أن وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء نفت احتراق منزل الخميني، وقالت إن عددا قليلا من الناس تجمعوا خارجه.

وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاج عشرات الأشخاص عندما اندلعت النار في أحد المباني.

وقال حساب (1500 تصوير) النشط على "تويتر"، إن الحادث وقع مساء يوم أمس الخميس في بلدة خمين مسقط رأس الزعيم الإيراني الراحل جنوبي العاصمة طهران.

وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنزل تم تحويله إلى متحف.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن "التقارير كاذبة، أبواب منزل الزعيم الراحل مؤسس الثورة الكبرى مفتوحة للجمهور".

واشتعلت الاحتجاجات، التي تجتاح إيران في أعقاب مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في الـ16 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى انتهاكها قواعد الزي في الجمهورية الإسلامية.