زيلينسكي يعلن مقاطعة قمة مجموعة العشرين إذا حضر بوتين



أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا في حال حضور الرئيس الروسي.

وقال فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو: "موقفي هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، فإن أوكرانيا لن تشارك".

ولم يشر فلاديمير بوتين بعد إلى ما إذا كان سيشارك في القمة المقررة في بالي، علما أنه تلقى دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتابع الرئيس الأوكراني: "دعونا نرى، لم يتبق سوى أيام قليلة" على القمة التي ستجمع قادة الدول العشرين ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعت إندونيسيا زيلينسكي لحضور القمة رغم أن أوكرانيا ليست عضوا في المجموعة، وكان قد أشار سابقا إلى أنه سيشارك ولو عبر الفيديو.

وتعرضت جاكرتا لضغوط غربية لاستبعاد بوتين من الحدث بعد إعلانها دعوته في نيسان/أبريل، لكنها تحافظ حتى الآن على موقف محايد بشأن النزاع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه "لا ينوي" عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الروسي خلال القمة.