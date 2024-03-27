الرئيس الصيني يلتقي مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في بكين

وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأمريكية تشب، إيفان جرينبرج، ورئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، ستيفن أورلينز، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، كريج ألين، كانوا من بين مَن حضروا الاجتماع.

وجاء اجتماع شي بعد عدم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، للمسؤولين التنفيذيين الزائرين الذين جاؤوا لحضور منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس/ آذار، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الشفافية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأصبحت فرصة تبادل وجهات النظر مع الرجل الثاني في الدولة أحد العناصر الرئيسة في القمة خلال السنوات الماضية.

وتحاول الشركات الأجنبية المواءمة بين المبادرات العامة التي يقدمها القادة الصينيون تجاه الاستثمار الخارجي، وبين قانون موسع لمكافحة التجسس، ومداهمات الشركات الاستشارية وشركات الوساطة، والقيود على التخارج.

وقُوبل شي بحفاوة بالغة حين تناول العشاء مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في مأدبة نظمها مجلس الأعمال الأمريكي الصيني واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.