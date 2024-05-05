اختيار نائب للرئيس.. ترامب يستعد للحدث الكبير في بالم بيتش
يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لحدث مهم للغاية، نهاية الأسبوع الجاري، قد يتم خلاله اختيار الشخص المرشح ليكون نائبًا له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، المُقررة شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وهناك عدة أشخاص بارزون تحت دائرة الضوء في حفل جمع التبرعات في بالم بيتش بولاية فلوريدا، نهاية الأسبوع، ومن بينهم: ماركو روبيو من فلوريدا، وجي دي فانس من أوهايو، وتيم سكوت من كارولينا الجنوبية، والنواب إليز ستيفانيك من نيويورك، وبايرون دونالدز من فلوريدا، وحكام الولايات ومنهم، دوغ بورغوم من داكوتا الشمالية، وكريستي نويم من داكوتا الجنوبية.
وأكثر ما سيلجأ إليه ترامب لاختيار نائبه، متابعته لظهورهم الإعلامي، وقوة البروبوغاندا، التي كانوا يقدمونها على الشاشات وأوراق الصحف، لا سيما في الوسائل "المعادية" لترامب، مثل: "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، و"فوكس نيوز"، و"سي.ان.ان"، و"إيه.بي.سي"، وغيرها.
ومن بين تلك المجموعة من الأسماء، يبرز جي دي فانس، الذي يحظى بسمعة طيبة وسط المقربين من ترامب، كما يحظى بإعجاب دونالد ترامب جونيور، ويعتبره صديقًا.
وظهر فانس على عدة وسائل إعلامية مدافعًا عن ترامب وسياساته، وموجهًا انتقادات لاذعة لعهد بايدن وأخطائه، ومن بين تلك الوسائل، شاشات وصحف معادية لنهج ترامب، ومكررة لاتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، وبتأليب المحتجين وتشجيعهم على اقتحام الكابيتول.
لكن هناك نقطة ضعف تواجه فانس، حيث لا يحظى بالكثير من التأييد من قبل مانحي الحزب الجمهوري مثل ما يتمتع به منافسوه، ولكن له علاقات جيدة مع المانحين الجدد، لا سيما الذين يملكون مؤسسات في قطاع التكنولوجيا الذكية مثل مؤسس "بي بال" بيتر ثيل، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس".
ومن بين أسماء المرشحين، يبرز اسم آخر منافس لفانس، وهو ماركو روبيو، الذي كان منافسًا سابقًا لترامب، ورغم ذلك، برز، مؤخرًا، كأشد المدافعين عنه وعن سياساته، ما أثار إعجاب المقربين من الرئيس السابق.
ومن نقاط قوة روبيو، تمتعه بشبكة علاقات وثيقة بالمانحين للحزب الجمهوري، حتى أولئك الذين يتشككون في ترامب، ما يكسبه القدرة على قلب مواقفهم.
ولكن هناك عقبة تقف أمام روبيو، وهي إمكانية تقديم الديمقراطيين طعونًا قانونية في توليه منصب نائب ترامب، لأن روبيو وترامب كلاهما من نفس الولاية وهي فلوريدا، والدستور الأمريكي يمنع أن يكون الرئيس ونائبه من نفس الولاية.
ورغم أهمية الحدث الذي قد يكون حاسمًا لاختيار نائب ترامب، إلا أن الأخير قد لا يعلن، بشكل رسمي، عن هذا الشخص، فعادة ما يختار ترامب نائبه في المراحل النهائية، وسبق أن قال إنه لن يعلن عن اسم نائبه قبل أسابيع.
ويرجح مراقبون أن يعلن ترامب عن نائبه، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي سيعقد في ميلووكي، في الفترة من 15 إلى 18 من شهر تموز/يوليو المُقبل.