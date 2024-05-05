اختيار نائب للرئيس.. ترامب يستعد للحدث الكبير في بالم بيتش

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لحدث مهم للغاية، نهاية الأسبوع الجاري، قد يتم خلاله اختيار الشخص المرشح ليكون نائبًا له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، المُقررة شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهناك عدة أشخاص بارزون تحت دائرة الضوء في حفل جمع التبرعات في بالم بيتش بولاية فلوريدا، نهاية الأسبوع، ومن بينهم: ماركو روبيو من فلوريدا، وجي دي فانس من أوهايو، وتيم سكوت من كارولينا الجنوبية، والنواب إليز ستيفانيك من نيويورك، وبايرون دونالدز من فلوريدا، وحكام الولايات ومنهم، دوغ بورغوم من داكوتا الشمالية، وكريستي نويم من داكوتا الجنوبية.

وأكثر ما سيلجأ إليه ترامب لاختيار نائبه، متابعته لظهورهم الإعلامي، وقوة البروبوغاندا، التي كانوا يقدمونها على الشاشات وأوراق الصحف، لا سيما في الوسائل "المعادية" لترامب، مثل: "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، و"فوكس نيوز"، و"سي.ان.ان"، و"إيه.بي.سي"، وغيرها.