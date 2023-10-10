نتنياهو يدعو غانتس للاجتماع وسط ترجيح الإعلان عن حكومة طوارئ

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، للاجتماع الليلة، وذلك لمباحثات أخيرة لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الحرب الدائرة جنوب وشمال إسرائيل.

ويعتزم نتنياهو، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، الاجتماع مع غانتس، في الساعة 21:30 مساء اليوم الثلاثاء، للإعلان رسميًا عن تشكيل حكومة طوارئ.

ولم يتضح بعد، إذا كانت أحزاب أخرى في المعارضة ستنضم إلى حكومة الطوارئ.