بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

نقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع في القوة الجوية للحرس الثوري قوله إن الصواريخ الإيرانية لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

جاء ذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية عن تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الأراضي الإسرائيلية، بهدف منع وصول الصواريخ الإيرانية إلى الأهداف المقصودة في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب على خلفية قصف السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته تعليقاً على قيام السلطات الاسرائيلية بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS خوفا من عدم قدرة منظومة "القبة الحديدية" على التصدي لها "جميع الصواريخ الايرانية التي تم تصنيعها خلال السنوات الـ 12 الماضية لاتعتمد نظام الـ GPS".

وأضاف "لقد فكرت إيران بالفعل في حل لهذه المشكلة، وجميع الصواريخ التي تم تصنيعها خلال الـ 12 عامًا الماضية لا تستخدم نظام تحديد المواقع (GPS) ولا تستخدم عمومًا أيًا من أجهزة تحديد المواقع الدولية".

ومنذ اغتيال سبعة من مستشاري الحرس الثوري بعد تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق بغارة جوية إسرائيلية الاثنين الماضي، تعهد كبار المسؤولون في إيران بالرد على إسرائيل.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال الأربعاء خلال خطبة صلاة عيد الفطر في طهران "الكيان الصهيوني أضاف خطأ جديدًا إلى أخطائه من خلال الهجوم على قنصليتنا في دمشق وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجومًا على أراضينا".

وأضاف خامنئي وهو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ""يجب أن يتم عقاب الصهاينة على هذه الجريمة وسيتم عقابهم عليها" على حد قوله.