زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من "تسونامي"

ضرب زلزال قوي، بلغت قوته 7,4 درجة، وسط اليابان الاثنين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي (السابعة صباحًا توقيت غرينيتش) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورًا إلى المرتفعات".