زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من "تسونامي"
ضرب زلزال قوي، بلغت قوته 7,4 درجة، وسط اليابان الاثنين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي (السابعة صباحًا توقيت غرينيتش) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورًا إلى المرتفعات".
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.
وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو خمسة أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.
وذكرت إن.إتش.كيه أن أمواجًا يزيد ارتفاعها على متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في إيشيكاوا.
وأضافت أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قالت إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.