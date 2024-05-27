إيران تواصل ملاحقة ناشطين علقوا على وفاة رئيسي

تواصل السلطات الإيرانية ملاحقة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورات عن مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، ومسؤولين آخرين، في تحطم مروحية قبل أيام، قرب الحدود مع أذربيجان.

وذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، الاثنين، أنه تم استدعاء ورفع دعوى قضائية ضد 14 من مديري صفحات اجتماعية عبر الإنترنت في مدينة بوشهر جنوبي إيران، على خلفية نشر معلومات عن تحطم المروحية.

وكشف مدير شرطة مدينة بوشهر، حيدر سوسني، عن حذف عشرات المنشورات المتعلقة بوفاة رئيسي، متهما من كتبوها بأنهم "مخربون للأمن النفسي في المدينة"، وقال إن السلطات الأمنية وقعتهم على تعهد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ملاحقة نشطاء ومدونين إيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر مواد عن وفاة إبراهيم رئيسي.