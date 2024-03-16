سؤال لا يطرحه أحد.. هل يفوز بوتين؟

الثوابت والمتغيرات

استقر عدد المرشحين على 4 ينتمون لأحزاب مختلفة، بينما ترشح بوتين بوصفه مستقلاً.

القاسم المشترك بينهم جميعاً هو الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ إن المرشحين جميعاً يؤيدونها، رغم بعض التباينات الطفيفة، بينما كان معظم من استبعدتهم لجنة الانتخابات "لأسباب فنية" ممن يعارضون استمرار الحرب في أوكرانيا، وهو الملف الأبرز في روسيا منذ سنوات طويلة.

وتتزايد أهمية هذا الملف بالنسبة للكرملين رغم الثمن الباهظ الذي دفعته روسيا، وواجهت فيه "الغرب"، خاصة منذ الإعلان عن ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، وما تبع ذلك من عداء معلن مع أوروبا والولايات المتحدة، وبداية العقوبات التي طالت كل شيء في روسيا، بعد انطلاق الحرب على أوكرانيا في شباط عام 2022.

شبح نافالني



وإن كانت الانتخابات السابقة لا تخلو من أوجه معارضة للرئيس الروسي، إلا أن أبرز ما يميز الانتخابات الراهنة أنها تأتي بعد نحو شهر على إعلان وفاة أليكسي نافالني المعارض الأبرز لبوتين.

وفي خطوة لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير، دعت أرملة نافالني الروس إلى تجمعات مناوئة لبوتين، أمام مراكز الاقتراع، في اليوم الأخير للانتخابات استباقاً للإعلان عن فوزه.

وكان نافالني واحداً من الذين رُفضت طلبات ترشحهم للانتخابات السابقة (عام 2018).