الأمم المتحدة تطلب من سوريا تمديد مهلة توصيل مساعدات ما بعد الزلزال

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية طلبت من الحكومة السورية تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين إضافيين، لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على فتح معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/شباط، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفاً في تركيا وسوريا.

وتسيطر جماعات معارضة على أجزاء من شمال غرب سوريا في ظل الحرب المستمرة منذ 12 عاماً.