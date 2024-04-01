فرنسا.. إخلاء 21 ألف أسرة من منازلها في 2023

وصلت عمليات الإخلاء التي تتم قانونيًّا في فرنسا إلى مستوى قياسي في عام 2023، إذ إن أكثر من 23 ألف أسرة خرجت قسرًا من بيوتها، بزيادة بلغت نسبتها 23٪ عن أعوام سابقة، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان الفرنسي .

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه مع انتهاء الهدنة الشتوية، التي عادة ما توقِف عمليات الإخلاء في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى نهاية مارس/آذار، تتزايد المخاوف بشأن المزيد من الزيادات.

تزايد عمليات الإخلاء

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخلاء 21,500 أسرة قسرًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام القياسية التي سجلت بالفعل في العام السابق.

وتخشى أغلب الجمعيات من تفاقم الوضع في عام 2024.