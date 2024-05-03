عضو "الديمقراطي" الأمريكي: الحراك الطلابي ثورة على القيم الأمريكية (فيديو إرم)

اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، نعمان أبو عيسى، الحراك الطلابي ثورة على القيم الأمريكية، مؤكداً أن "الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في أمريكا تعرضت لضربة؛ في ظل التعامل مع احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية، الرافضين للدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة".

وأوضح أبو عيسى، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الحالة المتعلقة بالديمقراطية وحرية الرأي توضحت بشكل آخر، عندما طلبت إدارة العديد من الجامعات الأمريكية من السلطات المحلية، قمع تظاهرات الطلاب، لتعتقل الشرطة أكثر من ألف شخص بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس من داخل عدة جامعات حتى الآن، والزج بهم في السجون الأمريكية".

ولفت إلى أن "هذا القمع لن يوقف الطلاب عن حراكهم الذي يتمدد من جامعة إلى أخرى، وهناك جامعات في 30 ولاية تقف بجانب الفلسطينيين وتطالب إدارة الجامعات بوقف الاستثمار في إسرائيل وداخل الشركات المنتفعة من هذه الحرب".

وأكد أن "طلاب الجامعات الأمريكية غير راضين على سياسة أمريكا بتقديم الدعم المستمر لإسرائيل بشكل غير محدود في الحرب على غزة".

وأشار إلى أن "الشباب الأمريكي يرفض ذلك علنياً، من خلال اعتصامات منذ 6 أشهر، إلى أن تحول الأمر في الأسبوعين الأخيرين لحراك داخل الحرم ضمن عدة جامعات، تحمل مطالبات بقطع علاقات الجامعات مع إسرائيل ومع الشركات التي تنتفع من الحرب على قطاع غزة".