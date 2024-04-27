أمريكا.. 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة"

منحت القوات الجوية الأمريكية شركة سييرا نيفادا "SNC" عقداً بقيمة 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة"، كبديل عن طائرة الخدمة من طراز "E-4B".

ومن المتوقع أن يستمر عقد مركز العمليات المحمولة جواً "SAOC" الجديد حتى يوليو عام 2036، وفق ما أورده موقع "بريكينغ ديفينس"، أمس الجمعة.

وسيحل البرنامج محل أسطول القوات الجوية القديم المكون من أربع طائرات من طراز "E-4B"، المعروفة باسم "نايت ووتش" أو المركز الوطني للعمليات المحمولة جوًا، والتي تنقل عادة وزير الدفاع، مثلما يمكنها العمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة النووية.

ومن المتوقع أن تقوم شركة "SNC" ليس فقط بدمج الأنظمة العسكرية، مثل التزود بالوقود الجوي والاتصالات الآمنة، ولكن أيضًا تقوية الطائرات التجارية ضد الهجمات الإلكترونية والنووية.