ملف الهجرة يعقّد المنافسة الانتخابية بين بايدن وترامب

قال تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن ملف الهجرة يعد من القضايا السياسة العامة التي تحتل وزنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها أكبر من أي قضية أخرى.

ووفق التقرير، فإن "الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يبديان اهتماما كبيرا بملف الهجرة"، في مستهل حملتهما غير الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وتُظهِر استطلاعات الرأي الداخلية أن ملف الهجرة، يعد الموضوع الذي يحفز الناخبين أكثر من أي ملف آخر، ما جعل المرشحين يقولان ويفعلان أمورا استثنائية بالأيام القليلة الماضية.

ويعارض ترامب مشروع قانون أمن الحدود الحزبي الذي من شأنه أن يعطي لبايدن تمويلا طارئا لتأمين الحدود، حيث أكد المرشح الجمهوري أنه سيبذل أقصى جهده ليمنع منافسه الديموقراطي من تحقيق ذلك.