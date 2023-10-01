مقتل أريتري وإصابة 7 آخرين إثر مشاجرة في إسرائيل

وذكر مصدر طبي إسرائيلي، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 7 إريتريين بجروح، ووصفت حالة أحدهم (30 عامًا) بأنها حرجة نتيجة تعرضه للطعن، ثم أُعلن عن وفاته لاحقًا.

أما المصابون الآخرون، فقد وُصِفت حالة أحدهم (30 عامًا) بأنها خطيرة، بينما آخران (25 و40 عامًا) بأنهما في حالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 آخرين في حالة طفيفة، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت 4 إريتريين بشبهة مشاركتهم في المشاجرة، وبدأت في التحقيق في ملابسات الحادثة.

كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 10 إريتريين في تل أبيب كانوا يحملون عصيًّا وحجارة، وذلك خلال تجمهرهم بشبهة الاعتداء على إريتريين آخرين على خلفية المشاجرة في نتانيا.