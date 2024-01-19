حريق في مستودع نفط روسي نتيجة هجوم أوكراني

وبين أن الحريق حدث "بعد أن تمت السيطرة على طائرة دون طيار أوكرانية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، حيث خرجت الذخيرة من الطائرة وسقطت على أراضي مستودع النفط".

وأشار بوغوماز إلى عدم تسجيل إصابات، إصابات لكن الحريق مازال مشتعلاً في الخزانات، وتشارك 13 وحدة من الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

وفي الـ9 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، بمسيّرة انتحارية مستودعًا للنفط في مدينة أوريول وأصيب 3 أشخاص نتيجة الهجوم.