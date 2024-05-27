للمرة الأولى منذ تنصيبه.. زيلينسكي ينشد الدعم العسكري‎ في إسبانيا

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ناشداً الدعم العسكري من جانب الحكومة الإسبانية لمواجهة الحرب الروسية.

وتعدّ هذه الزيارة الرسمية الأولى لزيلينسكي إلى إسبانيا منذ توليه السلطة في عام 2019، وتأتي وسط تكثيف روسي للهجمات على بلاده.

وأعلنت حكومة مدريد، الأحد، أن زيلينسكي، الذي يحضّ حلفاء بلاده على زيادة مساعداتهم لمواجهة الهجوم الروسي، سيصل إلى مدريد، اليوم، حيث يلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال مكتب سانشيز في بيان: "يستقبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رئيس أوكرانيا" في منتصف النهار (12,00 ت غ)، ثم يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفياً.

بدوره، ذكر القصر في بيان إن "الملك فيليبي السادس سيستقبل أيضاً الزعيم الأوكراني".

وأبلغ رئيس الوزراء النواب الإسبان، الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي.

وأضاف بيدرو سانشيز: "بمجرد أن يسمح الوضع على الجبهة، سنوقع اتفاقاً مع أوكرانيا من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي بين بلدينا".

وكان مقررا أن يزور زيلينسكي مدريد في منتصف أيار/مايو، لكنه اضطر إلى إلغاء زيارته بسبب الهجوم الروسي الجديد في شمال أوكرانيا، وفق الإعلام الإسباني.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأوكراني اتفاقية أمنية ثنائية تهدف إلى ضمان الدعم العسكري من مدريد، وفق صحيفة "إل باييس" الإسبانية.