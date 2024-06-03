لوموند: "تحول" في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بسبب اليمين المتطرف

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عما وصفتها بـ"تحولات" في العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب اليمين المتطرف.

وأوضحت أنه رغم تجنب الدبلوماسية الإسرائيلية الرسمية إقامة علاقات مع العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية، إلا أن هذه الجماعات تدعم إسرائيل بشكل متزايد.

وأشارت إلى أن عميحاي شيكلي، عضو حزب يامينا السابق والوزير الإسرائيلي لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، ألقى كلمة أمام تجمع أوروبي لليمين المتطرف نظمه حزب فوكس الإسباني في مدريد في 19 مايو أيار الفائت، على الرغم من "العنف في غزة".

وفي هولندا، أثر حزب خيرت فيلدرز من أجل الحرية على اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه في 15 مايو أيار للنظر في نقل السفارة الهولندية من تل أبيب إلى القدس، وهذا يتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي القائل بأن وضع القدس يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات، الأمر الذي يؤكد الدعم المتزايد لإسرائيل بين الفصائل اليمينية المتطرفة الأوروبية، بحسب الصحيفة.

وفي إسبانيا، التقى سانتياغو أباسكال، رئيس حزب فوكس اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 28 أيار / مايو، وهو معارض لاستطلاع الدولة الفلسطينية، وفي نفس اليوم، قالت ماريون ماريشال، مرشحة حزب "الاستعادة" الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، إن دولة فلسطينية "تعادل خلق دولة إسلامية خطيرة على إسرائيل والغرب".