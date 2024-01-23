بعضها لأوكرانيا.. "الناتو" يشتري ذخائر بـ 1.1 مليار يورو

وقع حلف شمال الأطلسي "الناتو" عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، اليوم الثلاثاء، لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، على أن يتم تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت من نقص الذخيرة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحفيين بعد مراسم توقيع العقد بمقر الحلف في بروكسل "أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة".

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأسبوع الماضي، بأن ما وصفه بأنه "تعطش للقذائف" يمثل مشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية بعد نحو عامين من الغزو الروسي الشامل.