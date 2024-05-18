قتيل وجريح في هجوم مسيرة أوكرانية على كورسك الروسية

أسفر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة كورسك الروسية، حسب وكالة "رويترز".

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، إن أحد المواطنين في المنطقة لقي حتفه، وأُصيب آخر، بهجوم شنته طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وكتب سميرنوف على قناته في "تيلغرام": "هاجمت طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية آلية تنظيف تابعة للبلدية في مقاطعة كورسك؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر"، وفق وكالة "تاس".