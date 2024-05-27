صحف إيرانية: مجلس صيانة الدستور عقبة أمام الانتخابات الحرة

مع تراجع الاهتمام بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، الاثنين، على ملف الانتخابات القادمة، وسلطت الضوء على مخاوف بين الإصلاحيين من "عقبة مجلس صيانة الدستور وحرمانهم من المنافسة الحقيقية".

وقالت صحيفة "اعتماد" إنّ أي "منافسة حقيقة وإن كانت محدودة" ستكون فيها الغلبة للإصلاحيين، لكنها أشارت إلى أن هذا التيار يخشى تعرضه للإقصاء من قبل مجلس صيانة الدستور لصالح التيار الأصولي، بحسب تقرير لموقع "إيران إنترناشونال".

ووفقا للدستور الإيراني، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، ويمتلك صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة.

وذكرت صحيفة "اعتماد" أن التيار الأصولي متخوف من عدم إقبال الناس على توجهاتهم وخططهم السياسية، ويعول على إقصاء منافسيهم الإصلاحيين، والبقاء وحدهم في المشهد الانتخابي، وهو ما يضمن فوزهم.

وتؤكد الصحيفة أن "هذه السياسة ستكون مضرة للنظام على المدى البعيد، إذ إنها تقترن بالعزوف الشعبي عن صناديق الاقتراع، وهو ما شهدته إيران خلال الانتخابات الثلاثة الأخيرة، بعدما فازت جماعات وأطراف لا يمكن اعتبارها ممثلة للشعب".