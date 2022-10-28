توقيف الإعلامي "الإخواني" حسام الغمري في تركيا
أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الإعلامي المصري المحسوب على جماعة الإخوان، حسام الغمري، بحسب ما نشر على حسابه في تويتر.
وجاء في تغريدة على الحساب المنسوب للغمري: "قامت اليوم ظهرا، الشرطة التركية بإلقاء القبض على حسام الغمري، وأنباء عن ترحيله".
ولاحقا نشر الحساب نفسه تغريدة جاء فيها: "بيان هام من أسرة حسام الغمري، لا صحة لما هو متداول عن الإفراج عن حسام الغمري، وأي معلومة تخص وضع حسام سوف يتم نشرها هنا على حساباته".
يذكر أن الغمري، عمل رئيسا لتحرير قناة "الشرق" إحدى أكبر المنصات الإعلامية الموالية للإخوان خارج مصر.
وكان موقع "أنتيليجنس أون لاين" الفرنسي، كشف مؤخرًا عن وجود تنسيق أمني بين تركيا ومصر للنظر في تسليم بعض قيادات جماعة الإخوان إلى القاهرة".