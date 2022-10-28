توقيف الإعلامي "الإخواني" حسام الغمري في تركيا

أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الإعلامي المصري المحسوب على جماعة الإخوان، حسام الغمري، بحسب ما نشر على حسابه في تويتر.

وجاء في تغريدة على الحساب المنسوب للغمري: "قامت اليوم ظهرا، الشرطة التركية بإلقاء القبض على حسام الغمري، وأنباء عن ترحيله".