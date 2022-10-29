متحدث: المعتدي على زوج بيلوسي كان هدفه رئيسة مجلس النواب الأمريكي



قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.

وأوضح درو هاميل في بيان أنه "في وقت سابق صباح الجمعة، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوة وهدده بالقتل مطالبا برؤية الرئيسة" نانسي بيلوسي.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب إن بُول بيلوسي (82 عاما) نُقل إلى المستشفى وإن من المتوقع أن يتماثل للشفاء التام.

وقالت الشرطة إن الهجوم لم يكن هجوما عشوائيا.

وقال وليام سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو في مؤتمر صحفي "لم يكن هذا عملا عشوائيا. كان متعمدا" ورفض سكوت الادلاء بتصريحات أخرى بشأن الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وفي وقت سابق أكد سكوت أن الرجل الذي ألقي القبض عليه في المكان ويدعي ديفيد ديباب (42 عاما) ستُوجه له تهم الشروع في القتل والاعتداء بآلة قاتلة والسطو وعدة تهم جنائية أخرى.

وقالت شرطة الكونغرس إن رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأمريكي كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم.

وقالت السلطات إن التحقيق ما زال جاريا في الدافع وراء الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن المهاجم صاح "أين نانسي؟" قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان "في انتظار نانسي".