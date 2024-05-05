روسيا ترسل دفعة مدربين عسكريين جديدة للنيجر

وصل مدربون روس جدد، اليوم السبت، إلى نيامي التي سلموها دفعتين من المعدات العسكرية نُقلت في طائرتي شحن، بعد أقل من شهر على وصول أول مجموعة مدربين، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر.

وقالت قناة "تيلي ساحل" المحلية إنه "خلال أقل من شهر، استأجرت روسيا ثلاث رحلات شحن لنقل" معدات عسكرية "مختلفة"، وأقلت "عددا من المدربين من الجيش الروسي إلى نيامي".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، وصلت، في 10 نيسان/أبريل، أول مجموعة ضمت حوالي مئة مدرب روسي إلى العاصمة، وسلمت أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي.

وكانت موسكو وسّعت نفوذها في إفريقيا عبر إرسال مرتزقة مجموعة فاغنر منذ العقد الأول من الألفية. وبعد فشل تمرّد المجموعة على القيادة في موسكو، في حزيران/يونيو، وإعادة تنظيمها تحت مظلة الكرملين، باتت قواتها في القارة تُعرف باسم "فيلق إفريقيا".