مقرب من عائلة ديبي.. ألاماي هالينا رئيسا لحكومة تشاد

أعلن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، تعيين السفير السابق ألاماي هالينا رئيساً للحكومة، خلفاً لسوكسيه ماسرا، الذي قدم استقالته الأربعاء الماضي.

وهالينا ليس معروفا كثيراً لدى الرأي العام في تشاد، لكنه مقرب من عائلة الرئيس ديبي، وأشرف لفترة طويلة على بروتوكول رئاسة الجمهورية.

وشغل هالينا منصب سفير سابق لتشاد لدى الصين، وترأّس لمدة 13 عاماً هيئة المراسم في رئاسة الجمهورية.

ويخلف في هذا المنصب سوكسيه ماسرا، الذي ترشح أيضًا لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر لكنه حصل على 18.54% فقط من الأصوات، بحسب النتائج التي أكدها المجلس الدستوري.

وأدى محمد إدريس ديبي، رئيس المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، والمنتخب لفترة خمس سنوات، اليمين الدستورية أمس الخميس في نجامينا.